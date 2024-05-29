Стало известно о побеге украинских пограничников при наступлении ВС РФ

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Украинские пограничники сбежали во время наступления российской армии под Харьковом. Об этом сообщил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале.
Он уточнил, что российские войска на северном направлении прорвали фронт и начали продвигаться вглубь территории Украины. Как только ВС РФ приступили к наступлению, украинские пограничники просто бежали, даже не попытавшись вступить в бой.
Дэвис указал на то, что такое быстрое обрушение украинской обороны говорит о том, что укрепления, о строительстве которых несколько месяцев говорил Зеленский, не были вырыты должным образом. Украинские войска были быстро выбиты из них.
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Анастасия Чинкова