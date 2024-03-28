Российские военные ликвидировали боевика-перебежчика Акеля

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Российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол». Об этом сообщила сама группировка в соцсетях.
«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — гласит сообщение группировки.
Подробности его ликвидации при этом не приводятся. Известно лишь то, что уничтожен он был на границе с Белгородской областью.
До СВО молодой человек был частым участником различных митингов и привлекался за это к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону ВСУ.
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*организация признана террористической и запрещена в РФ
Элина Позднякова