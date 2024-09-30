Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ

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Украинские войска планируют осуществить новое наступление, несмотря на тяжёлую ситуацию на передовой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
Также отмечается, что ВСУ занимаются подготовкой резервов. Так, часть офицерского состава была отправлена на несколько месяцев в Житомир для прохождения подготовительных курсов. Также в Харькове были неоднократно замечены многочисленные военные из частей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и одной из бригад ВСУ.
С учётом сроков отпусков этих военных, ВСУ смогут начать введение этих частей уже через месяц. При этом пока непонятно, когда армия решит задействовать эти силы.
Ранее в этот день Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряжённой.
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С учётом сроков отпусков этих военных, ВСУ смогут начать введение этих частей уже через месяц. При этом пока непонятно, когда армия решит задействовать эти силы.
Ранее в этот день Генштаб ВСУ назвал ситуацию на фронте напряжённой.
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Анастасия Чинкова