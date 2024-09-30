Стало известно о подготовке нового наступления ВСУ

Поджигателя релейных шкафов на ж/д путях Москвы и организатора других диверсий Владимира Малину приговорили к 25 годам колонии. Об этом со ссылкой на московскую ФСБ сообщает РИА Новости. Первые 5 лет мужчина проведет в тюрьме, оставшиеся 20 — в колонии строгого режима.