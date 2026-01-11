Стало известно о погибших и пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж
После атаки беспилотников ВСУ на Воронеж погибла женщина, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, это была одна из самых масштабных атак на город с начала СВО. Удар пришелся преимущественно по гражданским объектам. Молодая женщина скончалась в реанимации от тяжелых травм, полученных при падении обломков дрона на частный дом.
Еще одна женщина с ранением брюшной полости остается в больнице после операции. Двум другим пострадавшим — мужчине и женщине — оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Повреждения получили более десяти многоквартирных и столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Власти обещают провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.
Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности при сигналах об угрозе атаки беспилотников, не подходить к окнам и быть бдительными.
