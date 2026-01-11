Стало известно о погибших и пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

11 января 2026, 09:56

Пострадавшая при атаке беспилотника ВСУ на Воронеж женщина скончалась в больнице

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

После атаки беспилотников ВСУ на Воронеж погибла женщина, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.