Стало известно о погибших и пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж

Пострадавшая при атаке беспилотника ВСУ на Воронеж женщина скончалась в больнице
Фото: iStock/shcherbak volodymyr

После атаки беспилотников ВСУ на Воронеж погибла женщина, еще один человек получил ранение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.



По его словам, это была одна из самых масштабных атак на город с начала СВО. Удар пришелся преимущественно по гражданским объектам. Молодая женщина скончалась в реанимации от тяжелых травм, полученных при падении обломков дрона на частный дом.

Еще одна женщина с ранением брюшной полости остается в больнице после операции. Двум другим пострадавшим — мужчине и женщине — оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения получили более десяти многоквартирных и столько же частных домов, гимназия и несколько административных зданий. Власти обещают провести восстановительные работы в кратчайшие сроки.

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности при сигналах об угрозе атаки беспилотников, не подходить к окнам и быть бдительными.

Лидия Пономарева

