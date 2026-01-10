Воронеж подвергся масштабной атаке БПЛА ВСУ, есть пострадавшие
Гусев: ПВО сбила 10 БПЛА ВСУ в небе над Воронежем, пострадали два человека
Силы российской противовоздушной обороны сбили над Воронежем около десяти дронов ВСУ. В результате падения обломков два человека получили ранения, также повреждены несколько зданий и автомобиль. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Предварительно, у пострадавшего мужчины зафиксированы осколочные ранения, а женщина получила травму головы. Обломками сбитых БПЛА повреждены фасады и остекление в трёх жилых многоэтажках и на одном строящемся объекте.
В квартире еще одного дома произошло возгорание, однако специалисты оперативно ликвидировали его.
«Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — отметил Гусев.Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников, не распространять в сети фото и видео с места атаки и сообщать обо всех находках фрагментов БПЛА по номеру 112.