Воронеж подвергся масштабной атаке БПЛА ВСУ, есть пострадавшие

10 января 2026, 23:41

Гусев: ПВО сбила 10 БПЛА ВСУ в небе над Воронежем, пострадали два человека

Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы российской противовоздушной обороны сбили над Воронежем около десяти дронов ВСУ. В результате падения обломков два человека получили ранения, также повреждены несколько зданий и автомобиль. Об этом написал в своём Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.





Предварительно, у пострадавшего мужчины зафиксированы осколочные ранения, а женщина получила травму головы. Обломками сбитых БПЛА повреждены фасады и остекление в трёх жилых многоэтажках и на одном строящемся объекте.



В квартире еще одного дома произошло возгорание, однако специалисты оперативно ликвидировали его.





«Режим опасности атаки БПЛА действует на всей территории региона», — отметил Гусев.