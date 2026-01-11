Власти Воронежа осматривают территорию и готовятся к устранению последствий налета ВСУ

11 января 2026, 00:37

Фото: iStock/FelixRenaud

Власти Воронежа приступили к осмотру повреждённых объектов и подготовке работ по ликвидации последствий падения обломков сбитых беспилотников ВСУ. Об этом сообщил мэр города Сергей Петрин в своём Telegram-канале.





Поздним вечером 10 января губернатор региона Александр Гусев информировал о том, что силы ПВО сбили над Воронежнем около десяти БПЛА. Позднее эта цифра увеличилась до семнадцати.



По последней информации, из-за налета дронов пострадали четыре человека: у одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой — проникающее ранение брюшной полости, третья женщина и мужчина получили лёгкие порезы. Всех пострадавших госпитализировали.





«По поручению губернатора Александра Гусева начали осмотр территории и подготовку к устранению последствий. (...) По всем вопросам круглосуточно можно обращаться к дежурному единой диспетчерской службы по номеру: 112. Все сообщения оперативно поступают к дежурным», — написал Петрин.