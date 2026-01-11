Силы ПВО за три часа сбили 33 украинских дрона над российскими регионами
Вечером 10 января средства противовоздушной обороны РФ за три часа ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.
Воздушные цели уничтожались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Над территорией Воронежской области сбили 17 БПЛА, над Курской областью — восемь, над Брянской областью — пять. Еще три беспилотника были подавлены над Белгородской областью.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев писал о том, что несколько людей пострадали из-за масштабного налета дронов ВСУ. В квартире одного жилого дома произошло возгорание. Также обломки сбитых БПЛА повредили фасады и остекление в трёх жилых многоэтажках и на строящемся объекте.
