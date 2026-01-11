Достижения.рф

Силы ПВО за три часа сбили 33 украинских дрона над российскими регионами

Фото: iStock/Chesky_W

Вечером 10 января средства противовоздушной обороны РФ за три часа ликвидировали 33 украинских беспилотных летательных аппарата над четырьмя российскими регионами. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны.



Воздушные цели уничтожались в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Над территорией Воронежской области сбили 17 БПЛА, над Курской областью — восемь, над Брянской областью — пять. Еще три беспилотника были подавлены над Белгородской областью.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев писал о том, что несколько людей пострадали из-за масштабного налета дронов ВСУ. В квартире одного жилого дома произошло возгорание. Также обломки сбитых БПЛА повредили фасады и остекление в трёх жилых многоэтажках и на строящемся объекте.

