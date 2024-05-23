«Ловят как зверей и отправляют на убой»: Сальдо о действиях военкомов в Херсоне

Фото: РИА Новости
Власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор. Сотрудники военкоматов в рамках насильственной мобилизации ловят людей как зверей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«В городе происходит террор ТЦК», — заявил Сальдо изданию.Как утверждает глава региона, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», что выглядит как специальная насмешка над жителями, которых сейчас в Херсоне «тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».
Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак