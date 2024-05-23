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«Ловят как зверей и отправляют на убой»: Сальдо о действиях военкомов в Херсоне

Сальдо: Киев устроил в Херсоне террор, людей отлавливают как зверей
23 мая 2024, 03:13
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Власти Киева устроили в оккупированном ими городе Херсоне террор. Сотрудники военкоматов в рамках насильственной мобилизации ловят людей как зверей. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.
«В городе происходит террор ТЦК», — заявил Сальдо изданию.
Как утверждает глава региона, ТЦК полностью расшифровывается на Украине как «территориальный центр комплектования и социальной поддержки», что выглядит как специальная насмешка над жителями, которых сейчас в Херсоне «тэцэкашники с западных и центральных областей ловят как зверей на улицах, на блокпостах, в квартирах и отправляют на убой».



Ранее стало известно, что французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#херсонская область
#украина
Французские военные обучают украинских неонацистов на территории страны
Mediapart: украинские неонацисты проходят военное обучение во Франции
23 мая 2024, 02:58

Фото: istock / YakubovAlim

Во Франции тренируются украинские военные, которые придерживаются неонацистских взглядов. Об этом информирует французское издание Mediapart.
По имеющейся информации, в октябре 2023 года во Францию прибыла на обучение группа украинских военных, состоящая из неонацистов.

Mediapart для подтверждения опубликовало фотографию одного из украинцев, у которого на лице был вытатуирован символ СС. Помимо этого, на других снимках украинские военнослужащие позируют с желто-синим флагом со свастикой в центре.

Украинские нацисты тренировались в военном лагере Ла-Куртин, который находится в департаменте Крёз в центральной части Франции. Они относятся к 3-й штурмовой бригаде ВСУ, являющейся наследницей националистического подразделения «Азов»*.

Министерство обороны Франции не комментировало данные о неонацистах. В ведомстве заявили, что ВСУ отбирают военных, отправляющихся на подготовку на территорию республики.

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#всу
#украина
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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
23 мая 2024, 00:29

Фото: istock / Photoboyko

На всей территории Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствует информация онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, сначала в 0:25 тревогу объявили в Киеве, а затем сигнал практически сразу распространилась на все остальные регионы.

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В результате украинского обстрела в Лисичанске погибли два человека
Пасечник: двое жителей погибли, четверо ранены при ударе ВСУ по Лисичанску
22 мая 2024, 23:18

Фото: istock / frantic00

В результате обстрела Лисичанска со стороны ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в Телеграм-канале.
По данным Пасечника, украинские войска выпустили по центру города 6 ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS, были повреждены два девятиэтажных здания.

«Циничный обстрел со стороны ВСУ жилых домов Лисичанска, по предварительной информации, унес жизни двоих мирных жителей. Еще четверо пострадавших доставлены в больницы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Пасечник.
Он добавил, что сотрудники МЧС, невзирая на угрозы повторных обстрелов, продолжают разбирать завалы. На месте также работают сотрудники Следственного комитета. Глава региона сообщил, что поручил администрации Лисичанска оценить ущерб от ракетного обстрела. Пасечник пообещал, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Украине начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации
«Страна.ua»: в Киеве начали досрочно освобождать заключенных для мобилизации
22 мая 2024, 22:21

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинские суды начали досрочно освобождать заключенных для отправки на фронт.
Об этом пишет украинское издание «Страна.ua». Так, Хмельницкий суд страны постановил освободить двоих мужчин, которые отбывали наказание за кражи, совершенные в 2021 году.

Их экстренно отвезли в ТЦК для заключения контракта о прохождении военной службы. На протяжении года они будут под административным надзором со стороны командиров. Им запрещено уходить из части и выезжать по личным делам без разрешения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ряды Вооруженных сил страны.

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#всу
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#украина
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Зеленский значительно сократил свою «формулу мира»
ДС: Зеленский представит на саммите в Швейцарии урезанную «формулу мира»
22 мая 2024, 21:26

Президент Украины Владимир Зеленский сократил свою «формулу мира» до трёх пунктов из десяти. На это указало украинское издание «Деловая столица».
Отмечается, что Зеленский в ходе интервью западным СМИ озвучил лишь радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение пленных и депортированных лиц. Остальные пункты, в том числе и пункт о выводе российских войск с территории Украины, были отложены на «далёкое потом».

Издание предположило, что такое решение Зеленского связано с позицией лидеров государств Глобального юга, которые могут проигнорировать саммит в Швейцарии, если от них потребуют в течение двух дней слушать только идеи украинского лидера.

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#владимир зеленский
#саммит
#швейцария
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Ганчев раскрыл пользу от взятия под контроль Липцов в Харьковской области
Ганчев: контроль ВС РФ над Липцами позволит снабжать тыл на подступах к Харькову
22 мая 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие под контроль посёлка Липцы под Харьковом, где в настоящее время идёт активное продвижение российских войск, позволит снабжать тыловые подразделения ВС РФ на подступах к Харькову. Об этом глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что в настоящее время продвижение российских войск происходит, в основном, в районе посёлка Липцы. В скором времени он будет основным форпостом у ВСУ.

Населённый пункт находится всего в 17 километрах от Харькова, поэтому взятие его под контроль позволит наладить снабжение тыла всех подразделений ВС РФ на рубежах города.

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#харьковская область
#вс рф
#контроль
#спецоперация
#всу
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Симоньян опубликовала список военнопленных ВСУ, которых отказывается забирать Киев
Симоньян представила список пленных ВСУ, которых не хочет обменивать Киев
22 мая 2024, 18:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, которых Украина отказалась обменивать. Полный перечень фамилий представлен в её Telegram-канале.

Ранее в этот день Симоньян заявила, что у неё имеется полный список из 500 украинских военнопленных, которых Киев уже в течение четырёх месяцев отказывается обменивать.

Она заявила, что президент Украины выбрал из них лишь 38 военных, в числе которых боевики «Азова»*, которых Киев готов принять. Остальные украинские военные Украине не нужны, отмечала журналистка.

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#маргарита симоньян
#военные
#украина
#всу
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В Британии признали факт уничтожения баз, где обучаются бойцы ВСУ
Британская Sun признала факт уничтожения баз, где наёмники обучают бойцов ВСУ
22 мая 2024, 18:00

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска уничтожили несколько баз, где иностранные наёмники обучают украинских солдат. Об этом сообщила британская газета Sun.
Отмечается, что было большое количество баз, выполняющих такую функцию, однако многие из них были уничтожены российскими снарядами.

Также издание сообщило о секретной прифронтовой базе в Харьковской области, где наёмники из США и Великобритании обучают бойцов ВСУ. Бывший солдат ВС Британии Дэн Ридли утверждает, что речь идёт о центре подготовки, который связан с украинской армией. Но, по его словам, Киев не финансирует его.

Напомним, что Минобороны России регулярно сообщает о нанесении ударов по местам дислокации иностранных наёмников. 17 января в результате российского удара по пункту временной дислокации удалось ликвидировать свыше 60 наёмников.

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#всу
#наемники
#украина
#россия
#вс рф
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Рогов: Эффективность ударов ВС РФ по логистическим центрам противника выше
22 мая 2024, 16:07

Фото: iStock/vadimrysev

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что эффективность ударов российской армии по логистическим центрам ВСУ стала выше.
Он связал это с более качественной разведкой.

«Если говорить про наши удары по местам скопления техники противника, по логистическим центрам, по местам переброски боеприпасов и всего того, что обеспечивает боевые действия режима Зеленского против нас, то эффективность последнее время начала повышаться», — отметил в беседе с «Царьградом» Рогов.

До этого военкор Андрей Филатов показал кадры ударов со стороны ВСУ FPV-дронами и минами по дому. Как передаёт RT, командир с позывным Белый распорядился прямо внутри этого дома выкопать блиндажи, в которых и спасались бойцы во время прилётов.

Ранее сообщалось, что российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области.

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