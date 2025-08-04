Военблогер назвал шокирующими утверждения о женщинах и раненых в атаках на Покровск
Военный блогер Борис Рожин опроверг распространяемые украинскими пабликами данные о якобы массовом участии женщин и бойцов на костылях в штурме Красноармейска (Покровска), назвав эти сведения абсурдными.
Военный блогер Борис Рожин назвал ложными появившиеся в сети сообщения о том, что командование ВС РФ якобы массово использует при штурме Покровска (украинское название — Красноармейск) женщин и бойцов на костылях. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Рожин назвал эти сведения «шокирующими» и высмеял их распространение в украинских пабликах. Ранее, 3 августа, сообщалось, что российская армия окружила Красноармейск с трех сторон, а обстановка для ВСУ стала критичной. Успех российских войск объясняют истощением украинских оборонительных позиций и сильным растягиванием фронта.
Командующий ВСУ Александр Сырский ранее рассказал о новой тактике российских войск. По его словам, ВС РФ усилили давление на покровском, добропольском и новопавловском направлениях, применяя тактику «тотального просачивания» и заходы в тыл диверсионных групп. Сырский отметил, что российские войска пытаются прорваться в Красноармейск с помощью диверсионных и малых пехотных групп, но пока не смогли закрепиться.
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