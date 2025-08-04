Военблогер назвал шокирующими утверждения о женщинах и раненых в атаках на Покровск

04 августа 2025, 01:51

Рожин высмеял украинские фейки о «штурме Красноармейска бойцами на костылях»

Военный блогер Борис Рожин опроверг распространяемые украинскими пабликами данные о якобы массовом участии женщин и бойцов на костылях в штурме Красноармейска (Покровска), назвав эти сведения абсурдными.