Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: взятие Угледара стало переходом к новой фазе конфликта

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Освобождение Угледара стало переходом к новой фазе конфликта на Украине, которая характеризуется более быстрым продвижением российских войск. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works. По его словам, Украине с приходом холодов ждут еще более тяжелые испытания.
«Угледар <…> стал показательным примером той кампании, которую сейчас проводят русские, переходя к более быстрой фазе по всему 1200-километровому фронту. Они оттесняют ВСУ, у которых нет артиллерии, у них нет обученных солдат, чтобы сопротивляться», — пояснил он.Джонсон добавил, что грядущие холода угрожают Украине не только из-за наступления ВС РФ, но и из-за недостатка энергоресурсов.
Напомним, Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября.
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