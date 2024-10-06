Зятя Ирины Фарион ликвидировали ВС РФ в зоне СВО

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Российские войска ликвидировали в зоне спецоперации на Украине зятя убитого нардепа Верховной рады Ирины Фарион Василия Особу. Об этом пишет издание «Украина.ру».
Дочь Фарион выложила фотографии с мужем в сети и подтвердила данные о гибели супруга.
Особа принимал участие в боях северского направления, был старшим солдатом-минометчиком.
Нардеп ВРУ Ирина Фарион была убита в конце июля. Как выяснилось позже, в содеянном подозревали 18-летнего юношу.
Ранее в Минобороны РФ показали кадры поражения корабля в одесском порту с боеприпасами из Европы.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация республики.
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Особа принимал участие в боях северского направления, был старшим солдатом-минометчиком.
Нардеп ВРУ Ирина Фарион была убита в конце июля. Как выяснилось позже, в содеянном подозревали 18-летнего юношу.
Ранее в Минобороны РФ показали кадры поражения корабля в одесском порту с боеприпасами из Европы.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Конечная цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация республики.
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Никита Кротов