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ВС РФ нанесли удар по энергетическому объекту Украины в Запорожье. Видео с последствиями атаки опубликовал телегрм-канал «Shot».
Прежде о пожаре на крупней ТЭЦ в городе Буртыш сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев изданию РИА Новости.Он рассказал, что российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины, который обеспечивает не только Ивано-Франковскую, но и соседние области.
Прежде стало известно, что российские военные нанесли удар по румынским наёмникам ВСУ в Одесской области.
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Анастасия Хохлова