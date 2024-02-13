В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция

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Тепловая электростанция получила повреждения в Днепре (украинское название Днепропетровска), прекращена выработка электричества. Об этом 13 февраля сообщила украинская компания «ДТЭК», заявление которой цитирует издание «Страна.ua».
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция становила выработку электроэнергии», — рассказали в компании, при этом не уточнив, где именно располагалась ТЭС.Как пишет «Страна», ранее власти Днепропетровска сообщали об отключении электричества, воды и интернета в ряде районов города после «прилётов». Украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Днепропетровске.
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Артем Путинцев