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В Днепропетровске после взрыва повреждена тепловая электростанция

ДТЭК: Тепловая электростанция в Днепропетровске получила повреждения от взрыва
13 февраля 2024, 07:29
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Тепловая электростанция получила повреждения в Днепре (украинское название Днепропетровска), прекращена выработка электричества. Об этом 13 февраля сообщила украинская компания «ДТЭК», заявление которой цитирует издание «Страна.ua».
«В результате атаки серьезно повреждено оборудование предприятия. Станция становила выработку электроэнергии», — рассказали в компании, при этом не уточнив, где именно располагалась ТЭС.

Как пишет «Страна», ранее власти Днепропетровска сообщали об отключении электричества, воды и интернета в ряде районов города после «прилётов». Украинские СМИ также сообщали о серии взрывов в Днепропетровске.


ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
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На Купянском направлении у ВСУ появилось много немецкой техники
Марочко: На Купянском направлении у ВСУ увеличилось число немецкой техники
13 февраля 2024, 08:47

Фото: iStock/vadimrysev

На Купянском направлении у ВСУ появилось большое число техники немецкого производства. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
«На ЛБС и в тыловых районах Харьковской области отмечено увеличение колесной и гусеничной техники производства Германии. В частности, на новых позициях Рубежного (Харьковской обл.) замечен танк «Leopard»», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, северо-западнее Купянска были замечены танковые мостоукладчики «Biber» и бронемашины разминирования «Wisent 1 MC». При этом в районе Песчаного ВСУ начали использовать колесные бронеавтомобили FFG. Кроме того, северо-западнее Стельмаховки заметили вездеход «Bandvagn 206» и экскаватор «Liebherr».

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ сильно снизили использование западной техники на Купянском, Красно-Лиманском и Донецком направлениях из-за распутицы и нехватки ремкомплектов.

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#россия
#всу
#танк
#лнр
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Российские минометчики ликвидировали пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет «блуждающего миномета» ликвидировал пехоту ВСУ на правом берегу Днепра
13 февраля 2024, 08:10

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Мобильное подразделение расчета «блуждающих минометов» ликвидировало группу ВСУ, которая разместилась в заброшенном здании на правом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера группировки российских войск «Днепр» с позывным «Нольпятый».
«Подразделение БПЛА нам дали координаты, где находится скопление боевиков, а также техники. Выездным минометом подразделение батальона отработало по противнику. Цель, по докладам, была уничтожена», — рассказал военный.

Расчет «блуждающего миномета» является мобильным подразделением, которое передвигается вдоль линии соприкосновения на внедорожнике. Расчет получает от разведки ориентир по целям и выдвигается на полиции для отработки. Военные производят несколько залпов и оперативно покидают место. На работу уходит не более трех минут. После этого точку может накрыть вражеский ответный огонь.

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#военные
#бпла
#вс рф
#сво
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Стало известно, кто стал замом нового главкома ВСУ Сырского
Замом Сырского назначен сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский
13 февраля 2024, 07:52

Фото: iStock/Mariia Kokorina

На должность заместителя главкома ВСУ указом президента Украины Владимира Зеленского назначен полковник Вадим Сухаревский. Именно он сделал «первый выстрел» с украинской стороны в Донбассе в 2014 году. Об этом пишет «Громадьске».
По данным Forbes.ua, 13 апреля 2014 года Сухаревский с позывным «Барсук» командовал 3-й ротой 80-й аэромобильной бригады, которая работала в окрестностях Славянска. За день то этого отряд под командованием Игоря Стрелкова (Гиркина) взял под контроль отделение милиции в Славянске, но командир бригады приказал не стрелять. Позже комдив объяснил свой приказ тем, что из-за стрельбы на Евромайдане арестовали милиционеров, и он не хотел повторять это.

В тот день отряд сторонников отделения от Украины атаковали группу спецназовцев СБУ и роту десантников ВСУ. Тогда Сухаревский приказал вмешаться.

«Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам», —цитирует Сухаревского «РБК-Украина».

В качестве заместителя главкома ВСУ он будет отвечать за развитие беспилотников. В 2022 году Сухаревский получил звание Героя Украины.

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#всу
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На Украине опасаются, что Сырский погубит ВСУ
Экс-замминистра Тука: Сырский проведет опасные для ВСУ операции из-за Зеленского
13 февраля 2024, 07:17

Новый главком ВСУ Александр Сырский может пойти на очень опасные для украинской армии операции ради медийных побед по приказу президента Украины Владимира Зеленского. Так считает бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
«Наибольшие опасения у меня сейчас вызывает именно то, что под желания Владимира Зеленского продемонстрировать какие-то успехи новый главнокомандующий может осуществить попытки проведения каких-то спецопераций на фронте», — заявил Тука в интервью YouTube-каналу «Сейчас».

Он добавил, что уже слышал от некоторых военных, что новый главком ВСУ готов полностью выполнять приказы украинского лидера. Тука считает, что Сырский мог получить задания на одержание медийных «побед».

Однако он опасается, что при некачественной материальной обеспеченности и ограничении в живой силе украинских войск операции Сырского могут иметь негативные последствия.

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#интервью
#всу
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В ВСУ признались в том, что у них больше нет бронетехники
RT: Cпикер ВСУ Наталья Гуменюк заявила об отсутствии бронетехники у армии страны
12 февраля 2024, 23:47

На вооружении у украинской армии не осталось совсем никакой бронетехники, заявила глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Вооружённых сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк. Её слова приводит Telegram-канал «RT на русском».
«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — сообщила Гуменюк в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, у ВСУ есть огромные проблемы и с бронетехникой, поставляемой киевскому режиму странами Запада. Так, они не могут должным образом обслуживать немецкие танки Leopard 2. Как и у всех танков, эффективность Leopard-2 зависит от координации пехоты, артиллерии и инженерных войск, а также от наличия вспомогательной инфраструктуры. Ничего из этого Украина оказалась не в состоянии предоставить.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) отдали России инициативу на фронтах спецоперации из-за нехватки людей и боеприпасов. Украинские военные испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов и комплектующих для ремонта бронетехники. Из-за этого главная цель ВСУ сейчас — это сохранение существующих позиций.

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#танки
#военная техника
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«Под огромным давлением»: В Британии рассказали о реальном положении ВСУ на СВО
Меркурис: Российская армия наращивает военные операции на полях СВО
12 февраля 2024, 22:20

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские войска находятся под огромным давлением на всей линии боевого соприкосновения, об это заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
«ВСУ под огромным давлением по всей линии фронта: их бомбят, обстреливают, атакуют дроны, русские войска могут использовать огромное количество БМП в своих операциях», — прокомментировал ситуацию Меркурис.

Он отметил, что российская армия перешла к крайне активным действиям на всей линии боевого соприкосновения, тем самым загоняя украинцев в угол.

Меркурис также выразил сомнение в том, что главный союзник Киева — Соединённые Штаты Америки — решатся на выделение ещё одного пакета военной помощи ВСУ, а без него Киев обречён на провал, заключил эксперт.

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#вс рф
#сво
#всу
#великобритания
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Бежавший в РФ боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
Боец ВСУ: СБУ отлавливает украинцев, которые пишут комментарии к новостям об РФ
12 февраля 2024, 21:24

Фото: iStock/Prostock-Studio

Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин рассказал, как на Украине отлавливают лояльное РФ население, об этом он сообщил на допросе, запись которого удалось заполучить «РИА Новости».
По его словам, очень многих лояльных российской стороне людей поймали в Кривом Роге (Днепропетровская область).

«То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все — ты поддерживаешь русский мир», — рассказал Камынин.

Военный подчеркнул, что если такого человека удаётся установить и задержать — его берут в работу сотрудники Службы безопасности Украины.

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#украина
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«Около 500»: Сальдо рассказал об огромных потерях ВСУ на Херсонском направлении
Сальдо: ВСУ на Херсонском направлении потеряли около 500 военных за неделю
12 февраля 2024, 20:57

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Вооружённые силы Украины потеряли около 500 бойцов на Херсонском направлении за минувшую неделю, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«За неделю общие потери врага на участке ответственности группировки войск «Днепр» составили: личного состава - до 500», — заявил Сальдо.

Помимо этого, губернатор сообщил, что за указанные период украинская армия также успела потерять 34 лодки. Он также подчеркнул, что, в среднем, однако лодка Вооружённых сил Украины способна просуществовать полтора рейса.

77 беспилотных летательных аппаратов ВСУ было уничтожено и подавлено российскими средствами противовоздушной обороны.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
#сво
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Военкор Живов: «Украинские военные для Зеленского не представляют ценности»
12 февраля 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/JARAMA

Военный корреспондент, волонтёр Алексей Живов заявил, что для того, чтобы оставаться дольше у власти нынешний украинский лидер Владимир Зеленский не пожалеет украинских солдат и при необходимости готов отправить на верную смерть 400 тыс. человек.
«Украинские военные для Зеленского не представляют никакой ценности. Основной задачей Украины на фоне уже ощущающегося снижения помощи Запада будет оборона на разных участках. А для этого потребуются стратегические жертвы. Уже посчитали, сколько потребуется украинцев, чтобы обменять их ещё на один год диктатуры — около 400 тыс. человек», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Живов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, согласно которым в стране продлеваются сроки действия всеобщей мобилизации и военного положения до 13 мая.

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#владимир зеленский
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