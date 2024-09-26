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Боевики Вооруженных сил Украины под Липцами, Волчанском и Волчанскими Хуторами Харьковской области потеряли до 235 военных. Об этом проинформировало Минобороны России.
В сводке российского оборонного ведомства отмечается, что бойцы подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины, а также 113-й бригаде теробороны и 36-й бригаде морской пехоты.
Сообщается, что враг потерял три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также 122 мм гаубицу Д-30.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что враг потерял три автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», а также 122 мм гаубицу Д-30.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что российские военные в Донецкой Народной Республике освободили населенный пункт Украинск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова