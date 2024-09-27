Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Бывший спикер генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев заявил, что вокруг Угледара для украинских военных сложилась кризисная ситуация. По его словам, им пора отступать. Такое мнение он выразил в эфире львовского телеканала NTA, пишет РИА Новости.