Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 9 БПЛА над двумя регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шесть вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Российский военный из морской пехоты рассказал, что украинские операторы дронов используют специальные устройства для дистанционного минирования. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова