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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ограничивается штрафами для солдат, злоупотребляющих алкоголем. Об этом пишет украинское издание Hromadske.
В случае, если уговоры не помогают, пьяницы могут быть переданы военной службе правопорядка, где на них составляют протоколы за административные правонарушения.
Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен (около 400 долларов), а повторное может привести к гауптвахте и лишению 100 тысяч гривен (2375 долларов) боевой премии. Однако, как отмечают военнослужащие, такие санкции иногда оказываются неэффективными. В таких случаях командование может прибегнуть к физическому воздействию.
В статьях 21 и 22 Устава внутренней службы ВСУ указано, что применение силы допускается, если другие меры не сработали и боец представляет угрозу для сослуживцев. По словам источника издания, в армии есть случаи, когда военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становились опасными для своих товарищей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Первое нарушение влечет за собой штраф в размере 17 тысяч гривен (около 400 долларов), а повторное может привести к гауптвахте и лишению 100 тысяч гривен (2375 долларов) боевой премии. Однако, как отмечают военнослужащие, такие санкции иногда оказываются неэффективными. В таких случаях командование может прибегнуть к физическому воздействию.
В статьях 21 и 22 Устава внутренней службы ВСУ указано, что применение силы допускается, если другие меры не сработали и боец представляет угрозу для сослуживцев. По словам источника издания, в армии есть случаи, когда военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становились опасными для своих товарищей.
«В ВСУ есть много случаев, которые по понятным причинам не афишируют: напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить», — заявил один из собеседников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова