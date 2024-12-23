Украинские офицеры рассказали о проблеме повального пьянства в рядах ВСУ

Фото: istockphoto/Olena_Z
Около 70% личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ) нуждаются в некоторой дозе алкоголя для того, чтобы уснуть. Другие, напротив, без 100 граммов горячительного не способны встать и нормально функционировать.
Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» рассказал украинский офицер по имени Дмитрий. По его словам, бойцы готовы пить до тех пор, пока есть алкоголь, а с его поступлением на передовую проблем не бывает.
Другой офицер рассказал, что проверял посылки солдат — там не было никакого алкоголя. Но к вечеру весь взвод ходил «на рогах». Оказывается, самогон был перелит в бутылки из-под минералки.
По его словам, его сослуживец, командир взвода, устроил «шмон» в личных вещах своих бойцов. Во время боя ему выстрелили в спину, а затем повалили на землю и настоятельно посоветовали «успокоиться».
Читайте также:
Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
«Психологи работают»: стало известно, как обрабатывают украинских солдат перед боем
Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный
«Один принял, выспался и утром готов к выполнению любой задачи. А другой без 100 граммов уже и встать не может», — обрисовал ситуацию командир ВСУ.
Другой офицер рассказал, что проверял посылки солдат — там не было никакого алкоголя. Но к вечеру весь взвод ходил «на рогах». Оказывается, самогон был перелит в бутылки из-под минералки.
«Был такой крепости, что горел не хуже смазки», — вспоминал собеседник издания.
По его словам, его сослуживец, командир взвода, устроил «шмон» в личных вещах своих бойцов. Во время боя ему выстрелили в спину, а затем повалили на землю и настоятельно посоветовали «успокоиться».
Читайте также:
Очередной котел захлопнут: ВС РФ окружили ВСУ в Макаровке
«Психологи работают»: стало известно, как обрабатывают украинских солдат перед боем
Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный
Александр Бойцов