«Европа загнана в угол»: в Госдуме объяснили действия Трампа

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Европа загнана в угол, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова европарламентария Мики Аатолы, о том, что президент США Дональд Трамп дал ЕС и НАТО три недели на подписание капитуляции Украины. По его словам, европейские элиты пытаются занять наиболее удобную позицию, чтобы не остаться не у дел.
«Европа загнана в угол, а европейские политики вынуждены признать, что их самостоятельность — всего лишь миф, реальность же — это вассальная зависимость от Штатов. Трамп, преследуя свои цели, раз за разом обескураживает Старый Свет. В итоге Европе придется или смириться с реальностью и принять правила игры нового главы Белого дома, или самой вытаскивать себя из ямы, в которую европейские политики сами себя загнали», — пояснил депутат в беседе с RT.В то же время политический обозреватель Грег Вайнер объяснил, для чего Трамп развязал информационную войну с Владимиром Зеленским. Для Общественной Службы Новостей аналитик заявил, что ему нужно показать, как он выполняет свои предвыборные обещания, так как через два года пройдут выборы в Конгресс США, где республиканцам нужно большинство для наиболее радикальных перемен и реформ.
«Одно из главных обещаний Трампа – мир на Украине. Его электорат реализацию данного обещания, вне всякого сомнения, ждет. Но для Зеленского мир – это конец всей его политической карьеры. Форсированная информационная атака на Зеленского – это часть предвыборной кампании Трампа в Конгресс. Так он показывает своим избирателем, что делает все возможное для достижения мира на Украине», — указал Вайнер.Читайте также:
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