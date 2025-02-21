«Европа загнана в угол»: в Госдуме объяснили действия Трампа

Европа загнана в угол, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, комментируя слова европарламентария Мики Аатолы, о том, что президент США Дональд Трамп дал ЕС и НАТО три недели на подписание капитуляции Украины. По его словам, европейские элиты пытаются занять наиболее удобную позицию, чтобы не остаться не у дел.