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В НАТО высказались о войне с Россией

Командующий силами НАТО в Европе заявил, что страны альянса не хотят войны с РФ
09 апреля 2024, 02:21
Фото: istock / Arseniy45

Фото: istock / Arseniy45

Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Российской Федерацией, и не желают этого. С таким заявление выступил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
Как утверждает генерал, целью блока является «сдерживание подобной войны». По этой причине члены Североатлантического альянса поддерживают Украину, уточнил Каволи.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО около западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.

В Москве также отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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Госдеп: Украина может присоединиться к НАТО только после завершения конфликта
09 апреля 2024, 00:19

Фото: istock / Michele Ursi

Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. С таким заявленным выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.
«В конечном итоге этот процесс (вступление Украины в НАТО — прим. ред.) будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», — заявил Миллер.
Он также отметил, что в Североатлантическом альянсе ведутся переговоры по Украине.

До этого постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что альянс примет Украину в блок, «когда придет время», только при согласии всех союзников и после окончания боевых действий.

Ранее посол Украины в Турции заявил, что Киев не настаивает на членстве в НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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Состав с военной техникой Франции проследовал по территории Швейцарии
Состав с военной техникой Франции проследовал в БиГ через Швейцарию
08 апреля 2024, 23:55

Фото: istock / -zlaki-

Железнодорожный состав с техникой Вооруженных сил Франции отправился на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ) через Швейцарию. Об этом информирует Федеральный совет (правительство) Швейцарии, передает ТАСС.
Как пояснили в Берне, техника предназначена для Сил стратегического резерва, которые с апреля будут усиливать миссию Европейского Союза в БиГ EUFOR Althea. Там также отметили, что специального разрешения на такой транзит не требуется, так как Швейцария «участвует в военной миссии по содействию миру» на территории Боснии и Герцеговины.

Федеральный совет добавил, что был проинформирован об этом транзите 27 марта. Речь идет о перемещении примерно 70 транспортных средств, включая около 20 легких бронеавтомобилей.

При возвращении техники во Францию «еще один конвой пройдет через Швейцарию», но французские военнослужащие, прикомандированные к SRF, не будут следовать через территорию страны.

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#железнодорожный
#правительство
#техника
#страны
#швейцария
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Стало известно об «охоте» в ЕС за наблюдавшими выборы в РФ политиками
Депутат Пискарев заявил о преследовании в ЕС наблюдавших выборы в РФ политиков
08 апреля 2024, 23:23

Фото: iStock/butenkow

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил о том, что в Евросоюзе развёрнута масштабная кампания по преследованию политических деятелей, участвующих в наблюдении за выборами президента России.
«Недружественным государствам не дает покоя то, что не удалось сорвать президентские выборы в России. Поэтому в ЕС развернута кампания по преследованию политиков, участвовавших в наблюдении на выборах в нашей стране, и составление проскрипционных списков, что сопровождается подготовкой репрессивного законодательства», — пояснил в беседе с NEWS.ru Пискарев.

Он назвал подобные действия европейских государств не просто вмешательством в дела нашей страны, но и продолжением колониальной политики с их стороны.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отпустила резкий комментарий по поводу предстоящих президентских выборов в США. Она призвала недовольных избирателей смириться с Байденом и Трампом в качестве кандидатов.

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#президент
#страны
#ес
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Казачий атаман Долуда поделился, как крымчане восприняли референдум 2014 года
Казачий атаман Долуда: Итоги референдума восприняли невероятно радостно
08 апреля 2024, 23:11

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Зампред Комитета по делам национальностей Госдумы РФ, председатель экспертной комиссии Совета при Президенте РФ по делам казачества Николай Долуда поделился воспоминаниями о том, как крымчане восприняли итоги референдума 2014 года о возвращении в Россию.
По его словам, у жителей полуострова был праздник по этому поводу, вхождение в состав РФ они восприняли невероятно радостно и эмоционально.

«Тогда, весной 2014 года, где бы наши ребята ни были, крымчане всё время старались помочь, что-то принести, чем-то угостить. Местные жители действительно хотели как можно быстрее вернуться в состав России. Итоги референдума люди воспринимали невероятно эмоционально, как очень большую радость», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Долуда.

Сербский четник, ветеран Братислав Живкович также делился, что приезжал в Крым в 2014 году.

«Россия смотрит на Сербию как на братскую страну, а мы смотрим на Россию как на нашу страну. Мы здесь как дома», – добавил в беседе с «Петербургским дневником» Живкович.

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин делился своими наблюдениями о том, как изменился Крым за последние 10 лет.

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В Австрии заявили, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
Нехаммер: многие страны не разделяют позицию Запада по Украине
08 апреля 2024, 22:07

Фото: iStock/Teka77

Многие страны мира не разделяют позицию Запада по Украине. Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью изданию Grand Continent.
«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну», — заявил Нехаммер.

Однако он подчеркнул, что некоторые страны БРИКС не согласны с позицией Запада. При этом Нехаммер утверждает, что европейские страны должны повлиять на Индию, Китай или Бразилию, чтобы те согласились с позицией Запада, и тогда другие державы смогли бы вернуться за стол переговоров. Канцлер Австрии выразил мнение, что именно эти шаги смогут положить конец конфликту на Украине.

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#китай
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#страны
#мнение
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FT: производители оружия ЕС заявили о проблемах из-за зависимости от Китая
08 апреля 2024, 21:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Европейские оборонные предприятия предупредили, что из-за проблем с китайским сырьем не могут производить оружие и боеприпасы для Украины в достаточном количестве. Об этом пишет FT.
Исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что в настоящее время Китай экспортирует в страны Евросоюза около 70% хлопкового пуха. Он подчеркнул, что сейчас велика вероятность, что КНР по геополитическим причинам приостановит поставки.

По словам авторов FT, проблемы с поставками возникли из-за того, что Германия и другие европейские страны диверсифицировали поставки сырья с целью снижения собственных рисков.

Хлопковый пух является основным ингредиентом в ходе производства нитроцеллюлозы, используемой в различных взрывчатых веществах, в частности, артиллерийский снарядов.

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#страны
#германия
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#нато
#кндр
#оружие
#украина
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Навальную проверят на предмет призыва к санкциям против РФ
Депутат Альшевских: Навальную проверят на призывы к санкциям против РФ
08 апреля 2024, 21:01

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Депутат Госдумы Андрей Альшевских обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить Юлию Навальную на предмет призыва к экономическим санкциям. Проводится соответствующая экспертиза.
«Я обратился в правоохранительные органы, чтобы дали правовую оценку ее высказываниям. Получил ответ, что мое обращение и выступление, на которое я обратил внимание, отправлено на экспертизу», — цитирует РИА Новости Альшевских.

Уже на основании проведённой экспертизы будет принято решение, основанное на законодательстве РФ. Депутат пояснил, что если факт призыва к санкциям против России будет подтверждён, то Навальную привлекут к соответствующей ответственности.

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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
#депутат
#новости
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#санкции
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Госдеп: США ведут деликатный диалог с РФ по обмену заключёнными
08 апреля 2024, 20:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США общаются с Россией по вопросу обмена заключенными, диалог носит деликатный характер. Об этом сообщили в госдепартаменте, передаёт РИА Новости.
«Мы не собираемся вести переговоры в публичном пространстве. Работа непрерывная и чувствительная», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в 2022 году Россия и США впервые за 12 лет обменялись заключенными. Тогда Россия вернула лётчика Константина Ярошенко и предпринимателя Виктора Бута. Взамен в США отправили экс-морпеха Тревора Рида и баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен происходил при посредничестве Турции, ОАЭ и саудовской Аравии. Тогда было решено продолжить диалог по вопросу двустороннего обмена заключёнными.

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#сша
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#нефть
#импорт
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#рф
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Полянский: Россия призывает страны поддержать заявку Палестины на членство в ООН
08 апреля 2024, 19:57

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что Россия призывает всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН, передает РИА Новости.
Напомним, 3 апреля стало известно, что в Совете Безопасности ООН началась работа по рассмотрению заявки Палестины о принятии в состав организации. Отмечается, что в число поддержавших заявку Палестины вошли: Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и группа арабских государств в ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что государства Запада и Израиль не собираются создавать палестинское государство, предусмотренное решением ООН. По мнению министра, Запад и нынешнее израильское правительство не хотят объединения Газы с Западным берегом, как того требует решение о создании государства.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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