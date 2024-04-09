В НАТО высказались о войне с Россией

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Члены НАТО не считают, что находятся в состоянии войны с Российской Федерацией, и не желают этого. С таким заявление выступил главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, передает РИА Новости.
Как утверждает генерал, целью блока является «сдерживание подобной войны». По этой причине члены Североатлантического альянса поддерживают Украину, уточнил Каволи.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО около западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Москве также отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только после завершения нынешнего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
РФ в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО около западных границ. Военный блок расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не будет игнорировать действия, потенциально опасные для ее интересов.
В Москве также отмечали, что НАТО нацелено на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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Алина Юрчак