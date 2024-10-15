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Разногласия по Украине возникли между странами Персидского залива и Евросоюзом, пишет издание Politico.
«ЕС пока не смог убедить страны Персидского взять на себя серию проукраинских обязательств перед саммитом лидеров в среду в Брюсселе», — сказано в материале.В публикации также указывается, что встреча демонстрирует расхождение взглядов арабских государств и Европы по украинскому конфликту, хотя затевалась для демонстрации единства.
По данным издания, ЕС предлагал формулировки, призывающие все страны прекратить якобы оказывать помощь России. Однако арабская сторона захотела формулировок, призывающих прекратить оружейные поставки в зону боевых действий.
На фоне спецоперации в Донбассе недружественные к РФ страны стали помогать киевским неонацистам.
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