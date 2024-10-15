ВСУ предприняли мощную попытку контратаку в Курской области

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ВСУ предприняли мощную попытку контратаки в районе Зеленого Шляха в Курской области. Об этом сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
Он отметил, что руководство ВСУ, вероятно, не считает территории севернее дороги Зелёный Шлях — Малая Локня окончательно утерянными, и осознает, что без помощи украинские части в районе Леонидово не смогут долго удерживать свои позиции.
По его словам, в украинской контратаке задействовано до роты пехоты и несколько танков. По словам эксперта, это сильнейшая контратака противника с 10 октября. Именно тогда армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.
В настоящее время идет бой, заключил военный аналитик.
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«Вероятно, вследствие этого с утра сегодня пошла довольно сильная атака со стороны Свердликово вдоль суджанской трассы. Логика понятна. Удастся занять Зеленый Шлях, во многом обнулятся наши здесь успехи», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.
По его словам, в украинской контратаке задействовано до роты пехоты и несколько танков. По словам эксперта, это сильнейшая контратака противника с 10 октября. Именно тогда армия России начала вторую фазу активного контрнаступления в Курской области для освобождения российских земель от боевиков ВСУ.
В настоящее время идет бой, заключил военный аналитик.
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Элина Позднякова