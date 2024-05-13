Стало известно о рисках кибератак для британских солдат в Эстонии со стороны РФ

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На учениях НАТО в Эстонии британских военных предупреждали, что российские дроны похитят данные с их телефонов. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источники.
Сообщается, что в число оборудования, которое используется РФ для этого, входят сложные дроны. Они оснащены электроникой наблюдения.
Для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью. По словам одного из солдат, они опасаются утечки данных геолокации. Телефоны во время учений и операций они оставляют в жилых комнатах. Кроме того, эстонских солдат заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов.
Ранее сообщалось, что НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.
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Для военных ввели строгие ограничения на пользование интернетом и связью. По словам одного из солдат, они опасаются утечки данных геолокации. Телефоны во время учений и операций они оставляют в жилых комнатах. Кроме того, эстонских солдат заставляли прыгать в озеро, чтобы убедиться, что у них нет с собой телефонов.
Ранее сообщалось, что НАТО проводит в Эстонии учения Swift Response под руководством Великобритании с прицелом на Россию. В ходе учений ударный вертолёт Apache выполнил полёт в поддержку наземных войск, которые штурмуют российские позиции. Затем во время ожесточённого ближнего боя были зачищены укреплённые траншеи, а с помощью беспилотников отбита контратака.
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Дарья Осипова