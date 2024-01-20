Стало известно о самой сложной для перехвата ракете ВСУ

Фото: РИА Новости/Артур Шайхутдинов
Поставленные Украине крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP) являются самыми сложными целями для перехвата. Об этом РИА Новости рассказал оператор зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» с позывным Стаф.
По его словам, перехватить эти ракеты, которыми вооружают украинские бомбардировщики Су-24, довольно сложно. Они начинают отображаться на экране радара не сразу, поэтому остаётся мало времени на реагирование. Однако российские военные придумали несколько хитростей для борьбы с ними.
Отмечается, что эти ракеты следуют к цели на довольно низких высотах, поэтому их не видят дальнобойные ЗРК. Перехватить их можно лишь на конечном участке траектории, когда она чуть поднимается для захода на цель.
Ракеты Storm Shadow (SCALP) способны развивать скорость до 1000 километров в час, а их дальность составляет 300 километров.
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Отмечается, что эти ракеты следуют к цели на довольно низких высотах, поэтому их не видят дальнобойные ЗРК. Перехватить их можно лишь на конечном участке траектории, когда она чуть поднимается для захода на цель.
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Анастасия Чинкова