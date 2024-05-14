Стало известно о самом дефицитном оружии у ВСУ

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Украинская армия испытывает острый дефицит в системах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил в беседе с «Лентой.ру».
Он отметил, что с учётом интенсивности обстрелов ВСУ, им хватает оружия, а именно, реактивных снарядов, управляемых бомб и ракет. Также остались запасы советских комплексов.
При этом российские войска продолжают активно уничтожать украинские системы ПВО. В связи с этим, эффективность ударов ВС РФ значительно возросла, а вот ВСУ теперь серьёзно нуждаются в системах ПВО.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте в Харьковской области приближается к критической. По его словам, цель наступления ВС РФ заключается в истощении и без того слабых резервов украинской армии.
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При этом российские войска продолжают активно уничтожать украинские системы ПВО. В связи с этим, эффективность ударов ВС РФ значительно возросла, а вот ВСУ теперь серьёзно нуждаются в системах ПВО.
Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что ситуация на фронте в Харьковской области приближается к критической. По его словам, цель наступления ВС РФ заключается в истощении и без того слабых резервов украинской армии.
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Анастасия Чинкова