Стало известно о сдающихся в плен боевиках ВСУ на одном направлении
На славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике мобилизованные военнослужащие ВСУ, направленные в контратаку под Закотным, решили сложить оружие. Об этом заявил боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная» с позывным Десант.
По его словам, которые приводит РИА Новости, двое военных из 81-й бригады ВСУ добровольно сдались, так как не были настроены воевать. Один из взятых в плен украинских военнослужащих Евгений Кашенко пояснил, что их послали вернуть утраченные позиции у населенного пункта, но они решили сложить оружие, поскольку «не хотели умирать».
Напомним, в январе начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Южная» освободила села Бондарное, Закотное и Привольное.
Ранее пленный рассказал о судьбе роты ВСУ после штурма запорожского села.
Читайте также: