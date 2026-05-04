Стало известно о сдающихся в плен боевиках ВСУ на одном направлении

04 мая 2026, 08:59

Боец Десант: солдаты ВСУ сдаются в плен на славянском участке фронта в ДНР

На славянском участке фронта в Донецкой Народной Республике мобилизованные военнослужащие ВСУ, направленные в контратаку под Закотным, решили сложить оружие. Об этом заявил боец 7-й бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Южная» с позывным Десант.