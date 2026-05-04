В Черниговской области поврежден энергетический объект
В Черниговской области перестал работать энергетический объект. Без света остались более 14 тысяч абонентов Новгород-Северского района. Об этом информирует РИА Новости.
Проблема затронула один из ключевых участков местной сети. Других подробностей о причине аварии компания пока не привела.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Подмосковье при падении обломков БПЛА погиб мирный житель.
