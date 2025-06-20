Стало известно о «шокирующей» системе бонусов ВСУ

Life.ru: На Украине заработала шокирующая система мотивации ВСУ
Фото: iStock/Olena_Z

Украинские боевики смогут получать баллы за ликвидацию техники, дронов и солдат ВС РФ. О системе бонусов на платформе Brave1 Market информирует Life.ru.



По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, данная платформа «заменит Amazon военным, позволяя подразделениям закупать необходимые технологии прямо с передовой». Уточняется, что за выполнение конкретных задач солдаты украинской армии смогут набирать баллы, повышая уровень мотивации.

Согласно данным Life.ru, за ликвидацию российского военного можно получить 20 баллов, а за уничтожение российского танка — 40. В дальнейшем бонусы, полученные в этой шокирующей системе, можно обменять на новые БПЛА или транспортные средства.

Екатерина Коршунова

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