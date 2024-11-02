В США предупредили Украину о скорой нехватке военных

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Уже через 6-12 месяцев Украина столкнется с серьезной нехваткой живой силы в ВСУ. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на чиновников США.
«По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев. После этого она столкнется с их резким недостатком», — говорится в статье.
По словам американских должностных лиц, Украине на сегодняшний день сильнее всего не хватает именно военнослужащих.
Ранее военный эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми сообщил, что активность российских войск в зоне спецоперации резко возросла. Они передвигаются с прежде никогда не наблюдавшимися темпами. Он подчеркнул, что такие высокие темпы продвижения войск, а также возможности российской авиации могут иметь серьёзные последствия для Украины.
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Элина Позднякова