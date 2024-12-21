В Раде уволят нардепа за его слова

Нардепа украинского парламента Назария Волянского скоро лишат статуса советника в Верховной Раде за высказывание на тему снижения возраста мобилизации в республике до 18-20 лет уже в начале грядущего года. Об этом в соцсетях написал его коллега Дмитрий Наталуха.