В Раде уволят нардепа за его слова

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Нардепа украинского парламента Назария Волянского скоро лишат статуса советника в Верховной Раде за высказывание на тему снижения возраста мобилизации в республике до 18-20 лет уже в начале грядущего года. Об этом в соцсетях написал его коллега Дмитрий Наталуха.
«На следующем [заседании] комитета вынесем вопрос лишения этого лица статуса советника и проведем дополнительную разъяснительную работу с другими советниками об их функционале и публичном статусе», — гласит публикация.По словам Наталухи, заявления Волянского можно назвать спекуляцией и «малопонятными».
Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Официальный Киев говорит о том, что в стране действует принцип «воюй или работай». При этом людей хватают во время работы, чтобы отправить на фронт.
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