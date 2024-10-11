Стало известно о спасении из плена жителей Курской области

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Российские войска за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что большая их часть пришлась на Кореневский район — 43 человека.
«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — указано в заявлении.Власти добавили, что сейчас все спасенные в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.
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