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Стало известно о спасении из плена жителей Курской области

В Курской области сообщили о спасении из плена 56 жителей приграничья
11 октября 2024, 19:25
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска за день спасли из плена 56 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что большая их часть пришлась на Кореневский район — 43 человека.
«За сегодняшний день российскими военнослужащими освобождены 56 жителей приграничья. В Кореневском районе спасены 43 человека. Из Суджанского эвакуированы 7 местных жителей, из Большесолдатского — 6», — указано в заявлении.
Власти добавили, что сейчас все спасенные в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.



Ранее сообщалось, что армия России в рамках второго этапа активного контрнаступления в Курской области окружила гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.

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В Курске арестовали девять боевиков ВСУ, незаконно вторгшихся в регион
11 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/Zolnierek

В Курске суд арестовал девятерых боевиков ВСУ, которые незаконно вторглись на российскую территорию для участия в боевых действиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Гражданам Украины, которые обоснованно подозреваются в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В четверг в закрытом режиме состоялись заседания, где рассмотрели ходатайства об аресте двоих военнослужащих ВСУ, которые в августе незаконно вторглись на территорию Курской области для участия в боевых действиях. Позднее стало известно об аресте еще семерых украинских боевиков.

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ВСУ ударили ракетами Himars по санаторию Управделами президента РФ под Курском
11 октября 2024, 18:39

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ обстреляли американскими ракетами Himars усадьбу князей Барятинских в Курской области, где располагается санаторий «Марьино», находящийся в ведении Управления делами президента России. Об этом пишет Mash.
По данным издания, на территории усадьбы взорвались по меньшей мере четыре боеголовки. В результате обстрела разрушено несколько исторических зданий XIX века.

Ранее житель Курской области рассказал, что украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

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Алаудинов привел последние данные об освобождении Курской области
Алаудинов: ВС РФ освободили уже 15 сел, занятых ВСУ в Курской области
11 октября 2024, 18:17

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Российские силы освободили уже 15 населенных пунктов Курской области, которые были оккупированы боевиками ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов, его цитирует «Комсомольская правда».
«Из тех курских населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены», — рассказал Алаудинов.

По последним данным на сегодняшний день, российские силы освободили от украинских боевиков село Любимовка в курском приграничье. При этом противник бежал в соседний населенный пункт Толстый Луг.

Алаудинов также добавил, что армия России продвигается на Донецком направлении на десяти участках, ежедневно освобождая один-два населенных пункта. Командир «Ахмата» подчеркнул, что российские силы уже не уйдут с освобожденных территорий.

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Алаудинов спрогнозировал окончание СВО на основе Священного Писания
11 октября 2024, 18:01

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что спецоперация завершится в 2024 году, свои предположения он сделал на основе Священного Писания, его слова публикует «Комсомольская правда».
«Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом (2024) году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания», — заявил Алаудинов.

Он пояснил, что на окончание российской спецоперации окажут значительное влияние президентские выборы в США, а также события на Ближнем Востоке и состояние Украины.

Алаудинов отметил, что сейчас Украина стоит на пороге внутренних тяжелых событий и наступает время, когда украинский народ не может поставлять мужское население в угоду Владимиру Зеленскому.

«Та задача, которую ставил Зеленский и озвучивали "американские хозяева", что они будут воевать до последнего украинца, они ее почти выполнили», — подчеркнул командир «Ахмата».

При этом он добавил, что СВО завершится исключительно на условиях России.

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#зеленский
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Боец Саня Cвязь объяснил настоящую суть работы связиста на фронте
11 октября 2024, 17:57

Фото: iStock/Anna_Anikina

Боец интернациональной бригады «Пятнашка» Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь заявил о важнейшей роли связиста в ходе боевых действий.
Он также развеял миф о том, что связисты, по мнению некоторых людей, сидят в уютных помещениях и «просто налаживают связь».

«Идёт штурмовик, и идёт связист в обязательном порядке. Мы выходили на все передовые позиции. Необходимо было обеспечить эти позиции связью, потому что без связи происходит хаос, бардак, и зачастую ничего хорошего на фронте не бывает. Второй аспект — это операторы беспилотников, которые проводят разведку, организовывают связь, в том числе со штурмовиками, определяют, какая обстановка в округе», — отметил в беседе с Pravda.Ru Гриденко.

До этого военкор RT Андрей Филатов показал кадры освобождения Красногоровки в ДНР. Отмечается, что съёмка была проведена ещё в мае 2024 года, но опубликовать её ранее не позволяла оперативная обстановка.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы Украины не достигли ни одной территориальной цели в Курской области.

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«Ветераны России» предложили Сигалу помочь вступить в ряды добровольцев
11 октября 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Общероссийское движение «Ветераны России» готово помочь актеру и спецпредставителю российского МИД по гуманитарным связям РФ и США Стивену Сигалу вступить в одно из добровольческих формирований ВС РФ для участия в СВО, передает РИА Новости.
Напомним, Стивен Сигал рассказал, что в начале Специальной военной операции (СВО) написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил готовность сражаться и «умереть рядом со своим президентом».

Председатель «Ветеранов России» Ильдар Резяпов поблагодарил Сигала за поддержку российской спецоперации и отметил, что готовность защищать РФ указывает на патриотизм.

«Мы хотели бы предложить вам всестороннюю поддержку в случае вашего окончательного решения принять участие в СВО на стороне РФ. Движение "Ветераны России" готово оказать информационную и организационную помощь для вступления в одно из добровольческих формирований ВС РФ, участвующих в СВО», — написал Резяпов в письме Сигалу.

Он также подчеркнул, что патриотизм Сигала вдохновляет миллионы людей по всему миру. В связи с этим Резяпов выразил надежду на то, что поддержка актера может укрепить уверенность в победе России, а также сплоченность российского народа.

Напомним, Сигал получил российское гражданство в 2016 году, а в 2018 он стал стал спецпредставителем российского МИД.

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Срок окончания СВО и мобилизация в РФ: заявления командира «Ахмата» Алаудинова о прорыве под Курском
11 октября 2024, 17:32

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Глава Украины Владимир Зеленский во время поездки в Европу сделал ряд заявлений относительно вооруженного конфликта. В частности, он выразил уверенность в том, что боевые действия в стране завершатся до 2025-го года. О том, как именно может закончиться СВО и потребуется ли дополнительная мобилизация в РФ рассказал командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России Апти Алаудинов. Подробности – в материале «Радио 1».

Когда завершится СВО


В беседе с «Комсомольской правдой» Алаудинов выразил уверенность в завершении специальной военной операции в этом году. По его словам, большую часть прогнозов он основывает на Священном Писании.

Он также добавил, что завершению СВО будут способствовать выборы в Америке, события на Ближнем Востоке и текущее состояние Украины. По его мнению, Украина находится на пороге серьезных внутренних проблем, и украинский народ уже не сможет продолжать воевать, чтобы угодить Зеленскому.
Алаудинов подчеркнул, что задача, поставленная Зеленским и его американскими союзниками — воевать до последнего украинца — почти выполнена, и это привело к серьезной демографической катастрофе. Он выразил мнение, что все эти факторы в совокупности приведут к завершению СВО, но только на условиях России.

При этом командир «Ахмата» отметил, что Зеленский решительно настроен и явно не согласен с мнением о том, что специальная военная операция будет завершена на условиях РФ.


Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Поддержка США Украины и Израиля


На вопрос журналиста о том, действительно ли Америка спонсирует две войны, Алаудинов ответил, что США будут в первую очередь поддерживать Израиль в его конфликте, который он назвал сатанинской войной. Он отметил, что Израиль уничтожает народы Палестины и ближайших государств, и что существует кампания по вовлечению Ирана в этот конфликт. Алаудинов добавил, что в случае эскалации ситуации Америка будет поддерживать своего стратегического союзника, а не тратить силы на Украину.


Прорыв ВСУ в Курской области


По словам Алаудинова, прорыв в Курской области стал возможен, потому что Киев собрал серьезные ресурсы, которых не было за все три года конфликта, чтобы нанести конкретный удар на одном направлении. Собеседник издания заявил, что было задействовано более 200 танков и более 400 единиц бронетехники, включая БТР и БМП, а также всю европейскую технику.

Что касается результатов, то 70% этой техники было уничтожено, и как только оставшаяся техника появляется, она также подвергается уничтожению. На вопрос о текущих ресурсах противника Алаудинов ответил, что даже по сравнению с тем, что они задействовали на Курском направлении, у них нет половины этого ресурса в техническом оснащении. Он пояснил, что ВСУ могут собрать 30-40 тысяч мобилизованных, но у них нет подготовленных бойцов, как это было в начале кампании 2023 года.


Нужна ли мобилизация в РФ


С текущими действиями противника и его ресурсами Россия справится без дополнительной мобилизации, уверен Алаудинов. Он отметил, что в этом конфликте уже одержана победа, но всегда нужно готовиться к следующему этапу. Для этого необходимо понимать, что граница России, окруженная НАТО, значительно увеличилась.

Собеседник также подчеркнул, что в любом случае нужно иметь хорошо подготовленные ресурсы, чтобы быть готовыми к отражению любых сил НАТО. Важно привлекать молодежь, чтобы она всегда была готова встать на защиту страны, добавил Алаудинов.


Фото: iStock/Zeferli

Ситуация на фронте


Командир «Ахмата» отметил, что многие видят победу в освобождении населенных пунктов, тогда как он рассматривает ситуацию с долгосрочной перспективой. По его мнению, в этой войне блока НАТО против России через Украину страна уже одержала победу, так как у противника нет ресурсов для реальной победы.

На вопрос о недавнем освобождении территорий в Курской области он ответил, что из тех населенных пунктов, которые были заняты противником, 15 уже освобождены. На Донецком направлении ВС РФ продолжают двигаться вперед на десяти участках, ежедневно освобождая по одному-два населенных пункта.

Рассуждая о прогнозах по поводу того, когда удастся выдавить противника с территории Курской области, Алаудинов ответил, что если он говорит о завершении СВО в этом году, то следует понимать, что она не может быть завершена, пока противник находится на территории Курской области. Он добавил, что в настоящее время Украина не способна одержать победу над Россией с использованием обычных вооружений, которые ей предоставили. По его словам, если Украине будет разрешено использовать вооружения НАТО для ударов вглубь России, это станет сигналом для России начать применять более мощное вооружение.

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Стало известно о странном шаге ВСУ в Курской области
Подоляка: ВСУ уничтожили свой танк в Курской области с помощью БПЛА
11 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/vadimrysev

Боевики ВСУ уничтожили собственный танк в Курской области с помощью беспилотника. Об этом рассказал военный аналитик Юрий Подоляка, его слова передает aif.ru.
«Успех, в первую очередь, был обозначен тем, что противник не смог ничего противопоставить нашим системам РЭБ. То есть, их дронщики вчера очень вяло работали, более того, работали как-то неорганизованно. Причем, есть факт поражения танка противника своим собственным дроном, то есть они уничтожили свой танк», — рассказал Подоляка.

Ранее эксперт сообщал, что армия России приступила ко второму этапу активного контрнаступления в Курской области 10 октября. Российские бойцы, по его словам, окружили гарнизон ВСУ в Любимовке, отрезав противника от путей отступления, а севернее нанесли удар по украинскому в Ольговке. Некоторые боевики смогли сбежать, остальные остались в окружении.

При этом сообщения о том, что противник бросает все и убегает из Курской области в Сумскую, тоже не являются правдивыми. Военный аналитик пояснил, что командование ВСУ 11 октября уже оправилось от вчерашней неожиданности и уже предпринимает попытки контратаковать освобожденные российскими силами территории.

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#эксперт
#армия
#армия россии
#всу
#танк
#удар
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Глава Крыма Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы» России
11 октября 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал отказаться от формулировки «новые регионы», когда речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, так как они исторически всегда были частью России. Об этом он заявил на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России».
«Исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были. От риторики «новые» потихоньку надо уходить», — подчеркнул он.
Аксенов также отметил мужество людей, которые восстанавливают привычную жизнь на освобожденных землях и поблагодарил их за понимание и терпение.

Херсонская и Запорожская области, а также Донецкая и Луганскяа народные республики вошли в состав России в сентябре 2022 года в результате проведенных референдумов.

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#жизнь
#регионы
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#вс рф
#россия
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