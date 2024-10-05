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Российские войска активно уничтожают технику и личный состав 47-й «элитной» бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была срочно переброшена в Глушковский район Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
По данным источника, 3-й батальон бригады «Магура» был срочно переброшен из Покровского района в Курскую область и сейчас несет первые потери. На кадрах видно, как боевых машины пехоты (БМП), в том числе американские Bradley и танки Abrams, подбиты и брошены противником.
Ранее 47-я бригада ВСУ уже потерпела поражения близ Работино и Авдеевки, но успела сменить пять составов, продолжая вести бои в Донбассе.
Ранее появились кадры «дороги смерти» ВСУ на Курском фронте. Российские войска атакуют вражеские машины с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Ранее 47-я бригада ВСУ уже потерпела поражения близ Работино и Авдеевки, но успела сменить пять составов, продолжая вести бои в Донбассе.
Ранее появились кадры «дороги смерти» ВСУ на Курском фронте. Российские войска атакуют вражеские машины с помощью артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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Александр Климов