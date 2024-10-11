Группировка «Север» продолжила наступательные действия в Курской области

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Группировка войск «Север» продолжает ведение наступательных действий в Курской области, а также за сутки отразила пять атак со стороны противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что атаки были отражены в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное. В российском военном ведомстве добавили, что украинские подразделения потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, также были ликвидированы боевая машина пехоты, боевая бронированная машина и автомобиль.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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