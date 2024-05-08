Захваченную чеченцами «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Грозном

Французские военные уже сейчас скорее всего присутствуют в зоне спецоперации и воюют на стороне ВСУ, заявила в интервью ТАСС военный корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее мнению, это могут быть как профессиональные военнослужащие, так и бывшие члены французской армии.