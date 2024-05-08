Захваченную чеченцами «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Грозном

Видео: Telegram-канал Р. Кадырова
На центральной площади Грозного открыли выставку трофейной техники ВСУ, где представлены образцы, захваченные чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции. Об открытии экспозиции сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что выставку приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Он уточнил, что выставка уже открылась. Глава Чечни порекомендовал жителям и гостям республики обязательно посетить её и полюбоваться трофеями чеченских бойцов, которые были добыты в борьбе «против нацистской и сатанинской идеологии».
Вход на выставку захваченной вражеской техники свободный.
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«Среди экспонатов — бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что выставка уже открылась. Глава Чечни порекомендовал жителям и гостям республики обязательно посетить её и полюбоваться трофеями чеченских бойцов, которые были добыты в борьбе «против нацистской и сатанинской идеологии».
Вход на выставку захваченной вражеской техники свободный.
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Элина Позднякова