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Захваченную чеченцами «хваленую натовскую технику» ВСУ показали в Грозном

В Грозном открыли выставку трофейной техники ВСУ
08 мая 2024, 14:36

Видео: Telegram-канал Р. Кадырова

На центральной площади Грозного открыли выставку трофейной техники ВСУ, где представлены образцы, захваченные чеченскими бойцами в ходе специальной военной операции. Об открытии экспозиции сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что выставку приурочили ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
«Среди экспонатов — бронемашины американского, английского и украинского производства, а также разные предметы вооружения. Теперь наши уважаемые туристы, прибывающие к нам из разных точек мира, смогут увидеть в Грозном хваленую натовскую технику, которую нам в прекрасной сохранности доставили наши бойцы», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.



Он уточнил, что выставка уже открылась. Глава Чечни порекомендовал жителям и гостям республики обязательно посетить её и полюбоваться трофеями чеченских бойцов, которые были добыты в борьбе «против нацистской и сатанинской идеологии».

Вход на выставку захваченной вражеской техники свободный.

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#танк
Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне СВО
08 мая 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал гибель французского журналиста в зоне спецоперации.
Арман Сольден работал в агентстве Agence France-Presse (AFP), пишет ТАСС. По словам Пескова, Кремль не обладает данными о смерти журналиста под Артемовском.

Как уточнил представитель Кремля, Россия не может проводить расследование произошедшего и нужно обращаться к украинской стороне.

В мае прошлого года Agence France-Presse заявило, что в районе Артемовска погиб их сотрудник Арман Сольден. Он отвечал за видеосъемку. По их данным, журналист оказался под обстрелом в районе Часова Яра.

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Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине
08 мая 2024, 14:56

Фото: iStock/krblokhin

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.
Он отметил, что за принятие законопроекта проголосовали 279 депутатов.

Ранее украинское издание «Страна» со ссылкой на расследование независимых журналистов писало, что на Украине были закрыты почти 11 тысяч уголовных дел из-за мобилизации обвиняемых.

При этом дела были закрыты не только в отношении лиц, причастных к смертельным ДТП или взяточничеству, но также и в случаях насильственных преступлений против несовершеннолетних и участия в заказных убийствах.

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#зеленский
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ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК Украины гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
08 мая 2024, 14:49

Фото: iStock/aapsky

Российские вооруженные силы провели массированный удар с применением высокоточного оружия дальнего действия, гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотных аппаратов по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины.
Эту информацию передает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. В ведомстве отметили, что данный удар был ответом на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики.

«В результате удара существенно снизились возможности Украины в производстве военной продукции, а также в переброске вооружения и техники к линии фронта», — говорится в сообщении Минобороны.
Помимо этого, Вооруженные силы России с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожили цех по производству дронов 101-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов противника.

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Стало известно, когда НАТО введёт свои войска на Украину
Полковник Арзанов: НАТО введёт войска на Украину к лету
08 мая 2024, 14:24

Фото: iStock/RomanBabakin

Полковник в запасе Левон Арзанов считает, что страны НАТО могут ввести свои войска на Украину уже к лету текущего года. Его словам передаёт URA.RU.
«На такой шаг НАТО пойдет, если Россия не расправится с украинскими войсками до начала летней кампании», — считает Арзанов.

При этом он также уверен, что страны Запада не ограничатся поставками вооружений Киеву. По его мнению, чем хуже будет положение украинской армии на поле боя, тем больше Запад будет поставлять оружия. Арзанов подчеркнул, что поставки западной помощи будут только нарастать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.

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Опубликовано видео прорывы через стену огня ВСУ русского БТР-80 в Урожайном
08 мая 2024, 14:13

Фото: iStock/Michele Ursi

Видеозаписи дерзкого прорыва российского бронетранспортера БТР-80 через густую артиллерийскую обстановку ВСУ в Урожайном были опубликованы военными корреспондентами Telegram-канала «Военное дело». На записи видно, как бронетранспортер, защищенный козырьком, игнорирует атаку противника и несется к позициям ВСУ.
«Выдерживает одно попадание, затем идут еще три промаха из гранатометов», — восхитились авторы публикации.

Напомним, что несколько месяцев назад стала известна история с «Алешей», произошедшая на одном из участков Северо-Восточного фронта. Боевая машина российских вооруженных сил столкнулась с восемью единицами техники противника, включая танки.

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Рада продлила мобилизацию на Украине на 90 дней
08 мая 2024, 14:01

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Верховная рада Украины продлила военное положение всеобщую мобилизацию ещё на 90 дней — до 11 августа.
Об этом пишет «СТРАНА.ua». Ранее соответствующие проекты законов внёс в Раду Владимир Зеленский. По словам депутата Верховной рады Романа Костенко, на Украине фиксируют случаи мобилизации людей с отсрочкой или бронью.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что лидерами по числу наемников на Украине являются поляки, грузины и сторонники ЧРИ (самопровозглашенная и несуществующая Чеченская Республика Ичкерия*). По его словам, точное количество наемников на линии фронта определить не удастся.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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На Украине заметили доработанный польский танк PT-91 Twardy
08 мая 2024, 13:53

Фото: iStock/Longfin Media

На Украине заметили доработанный танк PT-91 Twardy польского производства, получивший усиленную защиту, сообщает «Российская газета».
Обновленный PT-91 Вооруженных сил Украины оснащен массивным козырьком для защиты крыши и бортов башни от дронов-камикадзе, а также решетчатыми экранами на боках корпуса. Кроме того, установлены блоки защиты «Контакт» в дополнение к стандартной динамической защите ERAWA.

Базовая конструкция PT-91 основана на советском Т-72М1. Этот польский танк, выпускавшийся до 2002 года, оснащен 394 элементами защиты ERAWA, а также системой предупреждения о лазерном облучении и двигателем мощностью 850 л.с. Всего было произведено 232 единицы Twardy.

Ранее журнал Forbes сообщал, что украинские ВС тратят большие суммы на FPV-дроны в борьбе с российскими танками, оснащенными системами РЭБ для подавления беспилотников.

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Российские войска полностью освободили Новокалиново в ДНР
МО РФ: Вооруженные силы взяли под контроль Новокалиново в ДНР
08 мая 2024, 13:44

Фото: iStock/IherPhoto

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Новокалиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также сообщили, что российской армии удалось освободить населенный пункт Кисловка в Харьковской области.

ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам энергетики, а также предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Эти атаки последовали в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики, уточнили в министерстве.

По информации Минобороны РФ, противник в районе действия российской группировки «Днепр» потерял порядка 55 военнослужащих, три автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

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Военкор из Франции уверена, что французские военные уже есть в Донбассе
08 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/e-crow

Французские военные уже сейчас скорее всего присутствуют в зоне спецоперации и воюют на стороне ВСУ, заявила в интервью ТАСС военный корреспондент из Франции Кристель Нэан. По ее мнению, это могут быть как профессиональные военнослужащие, так и бывшие члены французской армии.
«Я практически уверена, что французские солдаты уже присутствуют на украинском поле боя. Экипажи САУ Caesar, которые мы видим, не могут состоять из украинских военных без предварительной подготовки», — подчеркнула она.
Кроме того, Нэан отметила, что на Украине в настоящее время мобилизуют людей из обычных граждан, обучают их лишь две-три недели и направляют на передовую в рамках мобилизации.

По ее мнению, стоит обратить внимание на то, что после удара по наемникам в Харькове был вызван посол Франции в МИД РФ. Она отмечает, что ранее, когда гибли наемники из других стран, такого не было. По ее мнению, это может также свидетельствовать о наличии на украинской территории небольших групп французских военных, что снижает риски для политического руководства Франции.

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