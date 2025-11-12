Стало известно о «супербактериях» с Украины, убивающих пациентов в Европе
Европа столкнулась с новой скрытой угрозой, исходящей с территории Украины. Об этом пишет РБК.
Согласно СМИ, это антибиотикорезистентные «супербактерии», которые распространились за годы конфликта и теперь представляют реальную опасность для систем здравоохранения континента. По словам генерального директора фонда AMR Action Fund Генри Скиннера, с начала боевых действий в прифронтовых и тыловых районах на Украине циркулируют микроорганизмы, устойчивые к лечению антибиотиками.
Почти через четыре года ситуация с такими инфекциями резко ухудшилась. На самой Украине они уже стали причиной смертельных исходов, а теперь эпидемиологический риск переходит за её пределы. Эксперт отмечает, что утрата эффективности ряда антибиотиков выявила серьезные уязвимости в общей системе безопасности Европы.
Масштабы проблемы побудили отдельные страны, в частности Великобританию и Италию, запускать программы по стимулированию инвестиций в разработку новых антибактериальных препаратов. Тем временем Евросоюз торопится принять обновлённое фармакологическое законодательство, направленное на создание механизмов противодействия этой надвигающейся биологической угрозе.
Распространение нечувствительных к лечению инфекций ставит под угрозу достижения современной медицины, возвращая риск того, что обычная рана или операция вновь могут стать смертельными.
