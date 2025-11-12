Зеленский потребовал уволить замешанных в коррупционном скандале министров

12 ноября 2025, 17:27

Зеленский: Галущенко и Гринчук надо снять с должностей министров

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что министров юстиции и энергетики Германа Галущенко и Светлану Гринчук нужно уволить из‑за участия в коррупционных схемах. Информацию приводит «Лента.ру».





По его словам, это вопрос в том числе и доверия.





«Решение об отстранении от должности — оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров», — добавил глава киевского режима.