12 ноября 2025, 14:29

Фото: iStock/Waldemarus

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что жители Херсона и правобережья смогут быстро оформить гражданство России. Это заявление прозвучало во время прямой линии, пишет РИА Новости.





Одна из пенсионерок выразила сомнения по поводу заявлений украинских властей. Она отметила, что Киев утверждает, будто Россия не планирует выдавать паспорта в упрощенном порядке. Сальдо уверил, что каждый житель региона сможет получить российское гражданство без задержек.





«Каждый житель Херсона и правобережья сможет в ускоренном порядке получить российское гражданство. Херсон и его жители вернутся в свою родную семью», — сказал он.