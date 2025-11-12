Достижения.рф

Федерация легкой атлетики Украины наказала Гордиюк за переход под флаг РФ

Фото: istockphoto/opolja

Федерация лёгкой атлетики Украины отстранила от себя спортсменку Анну Гордиюк из Запорожской области за переход под российский флаг.



Как 12 ноября сообщили украинские СМИ, 20‑летнюю бегунью лишили статуса члена организации, назвав её предавшей родину.

Ранее Гордиюк была чемпионкой Украины среди юниорок в беге на 60 метров. После начала специальной военной операции она приняла решение сменить спортивное гражданство. В мае 2025 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики присвоила ей звание «Мастер спорта России».

4 ноября сообщалось о допуске российских спортсменов по водным видам спорта к чемпионатам Европы с 2026 года.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0