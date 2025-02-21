«Мы создали монстра»: В Белом доме сделали признание о Зеленском

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский — монстр, созданный США. Такое заявление в интервью порталу Axios сделал чиновник из Белого дома, пожелавший остаться неназванным.
Так, в Белом доме считают, что Зеленский сильно привык к тому, что его поддерживают страны НАТО и Вашингтон, и теперь он начал переступать за рамки допустимого.
По его словам, руководства стран Европы дают Зеленскому плохие советы, однако вводить на Украину свои войска не собираются.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его данным, у главы киевского режима очень низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Так, американский лидер призвал провести выборы на Украине. Зеленский в ответ заявил, что Трамп живет в «пузыре дезинформации».
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«Мы создали монстра в лице Зеленского», — подчеркнул американский чиновник.
По его словам, руководства стран Европы дают Зеленскому плохие советы, однако вводить на Украину свои войска не собираются.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его данным, у главы киевского режима очень низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Так, американский лидер призвал провести выборы на Украине. Зеленский в ответ заявил, что Трамп живет в «пузыре дезинформации».
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Элина Позднякова