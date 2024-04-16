В России появилась новая модель FPV-дрона «Овод-10»

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Новая модель FPV-дрона «Овод-10» способна в любое время доставлять в наиболее опасные районы передовой провиант и боекомплект для военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на создателя дрона Андрея Иванова.
«У нас появилась новая модель «Овод-10», которая представлена в нескольких модификациях: это классический ударный FPV-дрон с повышенной грузоподъемностью и дальностью применения; есть сложная модификация, которая представлена с двумя камерами, одна из которых — полноценный тепловизор, которая ровно также помогает ориентироваться и снимать тепловые сигнатуры. Система сброса, которая позволит нам осуществлять сброс провианта, или боекомплекта, или может быть чего-то еще», — сообщил создатель дрона.
Новый дрон сможет осуществлять доставку грузов, необходимых бойцам в самых сложных условиях. В любое время дня и ночи, а также при любых погодных условиях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова