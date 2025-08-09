Достижения.рф

Названа новая версия условий Путина по заключению мира с Украиной

Axios: Путин согласится на мир, если Украина уступит всю территорию ДНР и ЛНР
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласится заключить мир с Украиной при передаче под контроль РФ всей территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает американский портал Axios.



Как утверждается, глава государства на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом поднял вопрос о возможности мирного соглашения, которое закрепит успехи России в конфликте на Украине.

«В частности, Россия заявила бы прямые претензии на две территории Украины (Донецкую и Луганскую области) и заморозила бы свои нынешние позиции еще на двух (Запорожской и Херсонской областях)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску для переговоров с Трампом.
Лидия Пономарева

