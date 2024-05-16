Стало известно о взрыве в Полтавской области

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В четверг произошел взрыв в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Миргородской общине на Полтавщине прогремел взрыв, сообщили „Общественному“ местные жители», — говорится в сообщении.По последним данным на 13.53 мск, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами.
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