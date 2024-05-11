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В Харькове прогремел взрыв, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», – написал Терехов.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска захватили пять населенных пунктов в подконтрольной Киеву Харьковской области. По данным ведомства, российские войска заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Наступление российских войск на Харьков подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он не ответил на вопрос о том, сколько резервов россияне подготовили для наступления.
В США подтвердили, что Россия начала наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Александр Климов