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Стало известно о взятии Купянска в клещи ВС РФ

Ганчев: российские военные берут Купянск в клещи для окружения ВСУ в городе
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол, чтобы взять в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Согласно его данным, российские войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола для дальнейшего наступления на Купянск. Ганчев добавил, что бойцам ВС РФ осталось до Купянска около 7 км.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
#спецоперация
#харьковская область
Успехи ВС РФ на покровском и торецком направлениях, бои за Гуево и Басовку в Курской области: последние новости СВО на 16 марта
16 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/ Diy1

Вооружённые силы Российской Федерации наносят удары по позициям Вооружённых сил Украины, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска.
Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака беспилотников


В течение ночи средства ПВО успешно отразили атаку 31 украинского беспилотника самолётного типа на объекты, расположенные на территории России. В небе над Воронежской областью были уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов, 9 — над Белгородской областью, 5 — над Ростовской областью и один — над Курской областью. По предварительным данным, пострадавших нет.

Курская область


Вчера стало известно, что российская армия вытеснила противника из населённого пункта Гоголевка и проводит зачистку прилегающих лесных массивов. В зоне контроля ВСУ всё ещё находятся населённый пункт Олешня, расположенный у самой границы, а также линия соприкосновения в районе Гуево и Горналь. На этом участке стороны активно применяют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

Российским военным удалось войти в село Гуево, интенсивные бои уже идут внутри населённого пункта. В Сумской области разворачиваются ожесточённые боевые столкновения. Басовка, которая сейчас не находится под полным контролем ни одной из сторон, стала ареной для противостояния. Украинские военные перебрасывают значительные силы в этот район, готовясь к ответным действиям. Артиллерия и операторы беспилотных летательных аппаратов активно действуют в этом районе.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС РФ стремятся продвинуться к границам Днепропетровской области. В районе села Запорожье российские военные расширили контролируемую территорию на 600 метров в сторону Орехово.

С наступлением темноты российские войска начали интенсивный штурм позиций между населёнными пунктами Надеждинка и Преображенка. Основные усилия были направлены на взятие под контроль высоты в районе Котляровки.

Несмотря на сопротивление украинских сил, российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции на западе города. В Успеновке подразделения РФ вынудили противника отступить к западным окраинам, а южнее поселка Удачного продолжается продвижение на запад.

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Купянское направление


ВС РФ успешно отбили атаку штурмовых подразделений ВСУ в районе населённого пункта Надия. Также в районе Петропавловки выведена из строя радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, что снизило эффективность противника в координации своих сил.

В районе Богуславки продолжаются интенсивные боевые действия. Российские военные приблизились к населённому пункту Дорошовка на расстояние около 400 метров от западной части. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать в районе Фиголевки.

Торецкое направление


ВС РФ продвигаются в направлении районов Фомиха и Забалка, занимая всё больше территории. Значимым событием стало установление контроля над восточной частью Васюковки, расположенной на юге Северского участка. Российские части, несмотря на интенсивный огонь противника, смогли продвинуться на 1,2 километра и закрепиться в центральной части населённого пункта.

Захват Васюковки открывает перед ВС РФ новые перспективы: теперь они могут продвигаться в западном направлении, в сторону Славянска и Краматорска.
Помимо этого, российские военнослужащие успешно завершили операцию по освобождению территории к западу от Сакко и Ванцетти. Они достигли разрушенного моста на подступах к Фёдоровке и укрепили позиции на данном участке фронта.

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Российский боец оценил укрепления ВСУ в Курской области
Боец ВС РФ с позывным Мангуст: ВСУ поставили серьезные укрепления под Курском
16 марта 2025, 09:03

Фото: iStock/Nazar Nazaruk

ВСУ возвели «серьезные укрепления» на территории Курской области. Об этом сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным «Мангуст», пишет ТАСС.
По его словам, украинские рубежи были заранее подготовлены. Российский военный рассказал, что у ВСУ были бетонные огневые точки, а некоторые пункты временной дислокации были настолько хорошо оборудованы, что в них находились бани и склады с продовольствием.

Глава генштаба отметил, что сначала бойцам ВС РФ приходилось очень тяжело, но украинские боевики осознали, что российская армия собирается идти до конца и «вгрызаться» в них. После чего у ВСУ «надломился дух» и российская сторона «победила».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#военные
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#солдат
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Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник на российскими регионами
16 марта 2025, 07:32

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 16 дронов ликвидировали над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один — над территорией Курской области. Иные подробности российское военное ведомство не привело.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке
Боец с позывным Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в Зазулевке
16 марта 2025, 07:13

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки «Север» ВС РФ, с позывным «Тарик».
По его словам, Зазулевку в течение двух дней обстреливали танк и миномёты противника. Российский военный отметил, что украинские боевики не делали различий между мирными и не мирными целями.

Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» сообщил, что российская армия продвигается в сторону города Сумы на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Макрон назвал города Украины, подходящие для размещения западных войск
Макрон: Европейские страны предпочтут разместить войска в Киеве, Одессе и Львове
16 марта 2025, 05:19

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения западных войск в Киеве, Одессе и Львове для поддержки Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на его заявления.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города Макрон, отмечая, куда Запад предпочтет выслать своих солдат.
По словам французского лидера, речь идёт о контингенте в несколько тысяч человек, который мог бы заниматься обучением украинских сил и демонстрацией солидарности.

Макрон подчеркнул, что решение о направлении военных на территорию Украины будет приниматься без учёта позиции России, если Киев официально запросит такую помощь. Ранее он уже заявлял о готовности Европы рассмотреть подобный сценарий.

«Если она (Украина) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал тогда президент Франции в интервью Le Parisien.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт на Украине.

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«Настоящий котел»: что происходит с ВСУ в Курской области
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