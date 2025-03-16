Стало известно о взятии Купянска в клещи ВС РФ

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ВС РФ продвигаются на левом берегу реки Оскол, чтобы взять в клещи Купянск в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.
Согласно его данным, российские войска расширяют зону контроля на правом берегу Оскола для дальнейшего наступления на Купянск. Ганчев добавил, что бойцам ВС РФ осталось до Купянска около 7 км.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова