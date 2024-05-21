Стало известно о взятии ВС России северной части Волчанска

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Вооруженные силы России полностью взяли под контроль северную часть Волчанска в Харьковской области, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.
В интервью ТАССу Ганчев отметил, что продвижение идет медленно, но уверенно, добавив, что российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.
Ранее заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичную потерю Волчанска украинскими Вооруженными силами.
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Артем Кузьмин