Стало известно о желании бойцов «Айдара»* оставить позиции в Сумской области
Мобилизованные в батальон «Айдар»* украинцы хотят дезертировать на Сумском направлении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным информагентства, насильно мобилизованные в «Айдар»* мужчины также заявляют о своем деморализованном состоянии. Подобные мысли граждане Украины высказывают в соцсетях и обсуждают с незнакомыми людьми.
Уточняется, что Служба безопасности Украины (СБУ) следит за такими чатами.
Ранее стало известно, куда украинцы чаще всего пытаются сбежать из страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Признан террористической организацией и запрещен в России
Читайте также: