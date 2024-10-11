Стало известно об активности иностранного легиона ВСУ в Часов Яре

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Подразделения иностранного легиона ВСУ проявляют особую активность в боях в Часов Яре. Об этом рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным «Чукча», его слова передает ТАСС.
«Особую активность проявляют сейчас силы привлеченных противником подразделений Иностранного легиона, а также 23-й отдельной бригады ВСУ. С российской стороны также применяются удачные FPV-дроны, особую успешную активность в последние недели проявляет летная группа «Совы» бригады «Эспаньола», применяющая БПЛА самодельного типа системы «Привет-82"», — рассказал «Чукча».
При этом он признал, что настрой в рядах ВСУ остается боевым, несмотря на успехи и продвижение российских сил в районе Часов Яра. На сегодняшний день военные украинской армии собираются оборонять город и не верят в возможное поражение.
Также «Чукча» добавил, что ВСУ активно используют все виды ударных и разведывательных беспилотников в районе Часов Яра. На данном направлении работают опытные операторы дронов, которые оснащены новейшими аппаратами западного производства.
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