Стало известно об аномальном ударе по ВСУ в Угледаре

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ВС России наносят аномально мощный удар по укреплениям украинской армии в Угледаре. Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что российская армия наносит мощные удары по укрепрайону противника с субботы, 31 августа. Под авиаудары бойцов ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты.
Согласно информации источника, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова