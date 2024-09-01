ВС РФ ударили по захватившим харьковский торговый комплекс бойцам ВСУ

Фото: iStock/Diy13
ВС РФ ударили по торговому комплексу в Харькове, в котором дислоцировались бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
Отмечается, что украинские боевики не пускали внутрь жителей, объявив торговый комплекс военным объектом. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Примечательно, что в российском оборонном ведомстве еще не комментировали данную информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ
Российские войска начали штурм Угледара
Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области
Примечательно, что в российском оборонном ведомстве еще не комментировали данную информацию.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ
Российские войска начали штурм Угледара
Алаудинов заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области
Екатерина Коршунова