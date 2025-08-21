Стало известно об одном поручении Путина для Минобороны России

21 августа 2025, 16:43

Путин поручил МО РФ подготовить курс по сбитию БПЛА из гладкоствольного оружия

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с применением гладкоствольного оружия, говорится на сайте Кремля.