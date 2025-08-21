Стало известно об одном поручении Путина для Минобороны России
Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с применением гладкоствольного оружия, говорится на сайте Кремля.
Министерство должно также подготовить предложения о целесообразности внедрения программы боевой подготовки для военнослужащих и добровольцев.
Помимо этого президент поручил рассмотреть вопрос оснащения автомобилей системами защиты от дронов, в первую очередь тех машин, которые поставляются в Вооружённые силы и используются для эвакуации раненых.
Ранее Путин объявил о создании в России специальных войск беспилотных систем и распорядился обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.
