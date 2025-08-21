Достижения.рф

Стало известно об одном поручении Путина для Минобороны России

Путин поручил МО РФ подготовить курс по сбитию БПЛА из гладкоствольного оружия
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин поручил Минобороны разработать курс по противодействию беспилотным летательным аппаратам с применением гладкоствольного оружия, говорится на сайте Кремля.



Министерство должно также подготовить предложения о целесообразности внедрения программы боевой подготовки для военнослужащих и добровольцев.

Помимо этого президент поручил рассмотреть вопрос оснащения автомобилей системами защиты от дронов, в первую очередь тех машин, которые поставляются в Вооружённые силы и используются для эвакуации раненых.

Ранее Путин объявил о создании в России специальных войск беспилотных систем и распорядился обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0