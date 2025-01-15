Стало известно об огневом контроле ВС РФ трассы Красноармейск-Константиновка

Фото: iStock/Evgeny555
Российские бойцы взяли под огневой контроль трассу Красноармейск-Константиновка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.
«Российские войска продвинулись к трассе Красноармейск-Константиновка в районе села Воздвиженка и взяли ее под огневой контроль», — рассказал Рогов.
Он пояснил, что трасса полностью простреливается российскими силами, а противник больше не может беспрепятственно перебрасывать резервы.
Также Рогов добавил, что ВС РФ полностью выбили противника из села Зеленое южнее Красноармейска и уже двигаются к его южным окраинам.
Тем временем бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернулся с фронта и рассказал о полуокружении Красноармейска российскими силами.
Читайте также:
По Украине наносится массированный ракетный удар
CNN: Киев временно отказался от планов по возвращению утраченных территорий
Сенатор Рогозин: Ядерный удар по Украине грозит гибелью цивилизации
Элина Позднякова